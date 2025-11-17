Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno: “Roberto, oggi ti comando”

0 minuto di lettura

Condividi

“Oggi ti comando”. Con questa battuta a Roberto Gualtieri, fra gli applausi dei presenti, ha inizio il giorno da sindaco di Roma Capitale per Carlo Verdone nel giorno del suo 75esimo compleanno. “Con le buche che facciamo? Le riattapperemo in qualche modo. Il progetto numero uno è quello di prosciugare il Tevere. Abbiamo preparato le macchine idrovore”.

“Sono molto emozionato, non me lo sarei mai aspettato dalla vita un regalo del genere: ho amato talmente tanto questa città che improvvisamente questa città mi abbraccia. Voglio ringraziare Roberto Gualtieri che ha avuto questa intuizione e sensibilità, e mi ha fatto il più bel regalo che uno può ricevere”.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.