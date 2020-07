Carlo Faiello in concerto “Argiento Vivo”

Condividi

Venerdì 24 Luglio alle ore 21,00 presso l’Arena-Teatro area Nord in via Nuova Dietro La Vigna, 20 Napoli

Carlo Faiello Ensemble ARGIENTO VIVO.

Con: Salvatore Brancaccio, Vittorio Cataldi, Francesco Paolo Manna, Gianluca Mercurio, Pasquale Nocerino e Paola Salurso.

Uno spettacolo coinvolgente dove il ritmo, l’energia, la danza hanno un ruolo determinante, una sorta di Moto perpetuo, senza fine, all’insegna del puro divertimento, ma anche, e soprattutto, con la tentazione di soddisfare il bisogno di un numero sempre più consistente di persone che desidera rigenerarsi attraverso ritmi popolari.

Carlo Faiello, con l’ausilio di sette musicisti, due danzatrici e un fonico propone, di volta in volta, elementi tradizionali della musica folk o brani di sua composizione, facendo riscoprire l’argento vivo addosso al pubblico presente che la vita convenzionale da troppo tempo ha rimosso. “Argento Vivo ” si propone come occasione per riprendere contatto non solo con il proprio corpo, ma anche con la propria anima, mente, cuore….come un Ballo Infinito, naturale e benefico, nel tempo e nello spazio, senza l’apporto di alcuna forza dall’esterno, ma soltanto ed unicamente con la potenza della musica.

Prenotazione obbligatoria su liveticket