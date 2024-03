1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati alla Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor per la Messa di Pasqua. Assenti, invece, i principi del Galles William e Kate. Il monarca ha sorriso e salutato la folla prima di entrare nella cappella di San Giorgio con Camilla. Presenti anche la principessa Anna e suo marito Sir Timothy Laurence, il principe Edoardo, il principe Andrea e Sarah Ferguson. ''E' un giorno molto significativo per il re'', ha sottolineato Sky News, ricordando che dopo la diagnosi di tumore per Carlo "le apparizioni pubbliche che ha potuto fare sono poche e rare" ed è "raro vederlo in giro". La sua presenza alla funzione religiosa, però, per i commentatori reali è una ''dimostrazione che sta sopportando bene le cure'' alle quali si sta sottoponendo per il tumore. Kate e William sono rimasti invece a Norfolk, insieme ai tre figli. "Kate sta continuando il trattamento e sta cercando di dare ai bambini un po' di normalità. Il Re è completamente a favore del fatto che non siano a Windsor'', ha spiegato la commentatrice reale Jennie Bond. "Stanno godendo di un po' di meritata privacy", ha aggiunto. Re Carlo "sta iniziando il suo ritorno alla vita pubblica", ha detto il commentatore reale di Sky Alastair Bruce. "In un certo senso si associa al messaggio della Pasqua che è rinascita o ripartenza", ha aggiunto. —internazionale/[email protected] (Web Info)

