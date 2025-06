Carlo Conti festeggia 13 anni di matrimonio con Francesca Vaccaro: la dedica

1 minuto di lettura

Carlo Conti e Francesca Vaccaro celebrano oggi, lunedì 16 giugno, il loro 13esimo anniversario di matrimonio. A condividere il ricordo sui social è stato lo stesso conduttore toscano che ha dedicato un post alla moglie con una tenera foto del giorno delle nozze, accompagnata da una dedica. Carlo e Francesca si sono sposati il 16 giugno del 2012: "13 anni di noi", ha scritto Conti a corredo dello scatto che li ritrae sorridenti all'uscita della Pieve di Sant'Andrea a Cercina, dove si sono uniti in matrimonio. Dal loro amore è nato, due anni dopo, il primogenito Matteo. Anche Francesca Vaccaro ha voluto dedicare un post al marito: "Tutto ciò che voglio è invecchiare con te. Buon anniversario amore mio!". Recentemente ospite a Domenica In, Conti aveva parlato del legame con la moglie Francesca e aveva ripercorso la storia della loro relazione, cominciata nel 2001 quando i due si sono conosciuti negli studi di Domenica In. All'epoca Conti non voleva mettere su famiglia. Una posizione che ha messo in crisi la loro relazione. A fargli cambiare idea fu Antonella Clerici, amica e collega storica del conduttore, che lo convinse a ripensarci. Un dietrofront decisivo: "Dopo sei mesi eravamo marito e moglie", ha raccontato Conti. —[email protected] (Web Info)

