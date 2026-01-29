Cargo in avaria tra le onde vicino a Carloforte, rischio naufragio sventato

0 minuto di lettura

Dopo aver rischiato il naufragio al largo di Carloforte, il cargo Blue Ocean A è stato messo in sicurezza con tutti i 33 membri dell’equipaggio salvi.

La nave, lunga 116 metri e adibita al trasporto di bestiame (vuota al momento), era in navigazione dall’Egitto alla Spagna quando un’avaria al motore ha fatto scattare la richiesta di soccorso alla Guardia Costiera di Cagliari.

Le operazioni, coordinate dalla Capitaneria di porto, si sono svolte in condizioni meteo-marine proibitive, con vento fino a 50 nodi e onde di cinque metri, coinvolgendo motovedette, rimorchiatori ed elicotteri.

Dopo ore di emergenza e il concreto rischio di impatto con la costa e sversamento di carburante, il cargo è stato agganciato dal rimorchiatore Vincenzino O. e trainato nel golfo di Palmas, nei pressi di Sant’Antioco, dove si trova ora in sicurezza.

