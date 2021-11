Carfagna a Napoli – V.Varriale (Moderati): “Buona notizia la visita del Ministro Carfagna a Napoli, per il bene della città si mettano da parte le bandiere”

Condividi

“La visita di oggi e il dialogo costruttivo tra Mara Carfagna e il sindaco Manfredi sono una bella notizia per Napoli. Finalmente la città non è isolata dai tavoli istituzionali, possiamo ben sperare in una serie di interventi. Come accennato dal Ministro siamo anche noi convinti che la rigenerazione urbanistica dell’area di Bagnoli, assieme ad altri importanti progetti come quello di riqualificazione dell’Albergo dei Poveri, possano rappresentare un simbolo di riscatto per la città e per tutto il Sud Italia. E’ grazie a questo tipo di dialogo interistituzionale che potremo presto passare dalle buone intenzioni ai fatti. Speriamo ci siano tante giornate come questa e che anche i rappresentanti politici locali prendano il giusto esempio. Davanti al bene comune non devono esistere bandiere di maggioranza o opposizione, esistono le priorità e ora sono Napoli e i suoi cittadini”.