Cardarelli, Zinzi (Commissione Sanità): “Verità di De Luca non regge”

“La sintetica ricostruzione di De Luca su quanto accaduto all’ospedale Cardarelli di Napoli non regge dinanzi al doloroso racconto della figlia dell’uomo deceduto ascoltato oggi al Tg2. Il ringraziamento ai nostri operatori sanitari che lavorano in condizioni difficili è d’obbligo, ciò non toglie che vada fatta chiarezza su quanto accaduto e sulla reale situazione in cui versano gli ospedali. La magistratura farà piena luce sull’episodio, ma la Regione nel frattempo ha un obbligo nei confronti di tutti i campani. Auspico che sia dato subito corso alla mia richiesta di audizione in Commissione Sanità”. Lo ha dichiarato il componente della Commissione Sanità, gruppo Lega Salvini Campania, Gianpiero Zinzi.

