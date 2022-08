Carceri, Zinzi: “Situazione esplosiva, più tutele e mezzi per agenti”

Condividi

“Caldo, carenza di personale e condizioni strutturali inadeguate rendono la situazione nelle nostre carceri esplosiva. L’ennesima forte tensione nell’istituto di Santa Maria Capua Vetere, riportata alla calma solo grazie alla prontezza degli agenti penitenziari, ne è la dimostrazione. Occorrono più tutele, mezzi e uomini per garantire la sicurezza negli istituti di pena. Un’attenzione che non mancherà con il nuovo governo di centrodestra”. Così il capogruppo Lega Salvini Campania in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi, intervenendo sulle tensioni denunciate al carcere di Santa Maria Capua Vetere.