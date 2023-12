Carceri, Piazza Carceri e Sicurezza: una rubrica televisiva sui detenuti in RAI

Condividi

Roma, 07 dic. 2023 – “Creare una rubrica televisiva sui detenuti nell’ambito della programmazione del servizio pubblico. Non per fare un giornalismo di denuncia o d’inchiesta, la situazione è critica e già si sa da tempo, ma per raccontare con grande serenità, la vita di queste persone, le attività che stanno svolgendo negli istituti, l’eventuale pentimento, le angosce, le aspettative e le speranze. Le carceri costituiscono attualmente un mondo a parte, ciò è tuttavia ingiusto perché le stesse fanno parte del sistema giustizia, e la nostra Costituzione si occupa espressamente dell’aspetto della pena. Ecco questa proposta di una rubrica televisiva servirebbe proprio ad avvicinare le carceri al mondo di tutti i giorni”. Così in una nota Giuseppe Maria Meloni, portavoce dell’iniziativa Piazza delle Carceri e della Sicurezza del cittadino.