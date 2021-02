Carceri, Nappi (Lega) “Agenti aggrediti prova ulteriore mancanza tutele”

Condividi

“Ancora una volta agenti penitenziari aggrediti nel carcere di Ariano Irpino. Tolleranza zero per questi delinquenti. Un fatto gravissimo che prova ulteriormente la mancanza di tutele nei confronti degli uomini e delle donne in divisa. La sicurezza non è una spesa ma un investimento. Servono più risorse e taser in dotazione agli agenti. La sinistra, invece di andare a verificare le condizioni dei detenuti, si preoccupi di migliorare e valorizzare le professionalità del personale carcerario”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania

