Roma, 19 gen. 2024 – “Ieri era 18 gennaio, e già c’erano 18 morti dall’inizio dell’anno, 18 morti in pochi giorni, un morto al giorno, un dato veramente impressionante. E’ un dato che giustifica l’appello che desidero formulare con il presente comunicato. E’ un appello che non è a favore o contro una parte politica, è teso solo al miglioramento della situazione. E’ una preghiera, che rivolgo con profondo rispetto, stima e gratitudine al Sig. Presidente della Repubblica, affinchè in considerazione della drammatica situazione delle carceri italiane e rammentando l’antecedente messaggio alle Camere del Presidente Napolitano, voglia, qualora ritenuto opportuno, inviare anche Egli alle Camere un messaggio sulle nostre carceri. Un messaggio per riaccendere l’attenzione sul problema, per riportare speranza ad un mondo composto non solo di detenuti ma anche di tante persone che vi lavorano con grande dedizione e professionalità. Un messaggio per riportare speranza ad un mondo spesso dimenticato e da tempo permeato dalla sconforto e dalla disperazione”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Maria Meloni, portavoce dell’iniziativa Piazza delle Carceri e della Sicurezza del cittadino.