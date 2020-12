Carceri, Di Giacomo(S.PP.): Napoli Poggioreale, ancora un’aggressione ai Poliziotti Penitenziari… Necessaria l’introduzione di pene piu’ severe

Condividi

Ennesimo episodio di violenza: in data odierna ancora un’aggressione ai danni del Personale Penitenziario.

L’accadimento è avvenuto alla C.C. di Napoli Poggioreale e specificamente al Reparto Venezia, ove sembra che un detenuto, già protagonista nel corso della notte della distruzione della cella, in mattinata abbia aggredito quattro colleghi, scagliando anche suppellettili contro gli stessi, continuando così la devastazione precedentemente iniziata.

Anche stavolta il peggio è stato evitato solamente grazie alla professionalità dei Poliziotti Penitenziari che, con non poca fatica, hanno posto fine all’evento.

Questa segreteria sindacale esprime le proprie congratulazioni per la professionalità, l’abilità e la competenza dimostrata nell’intervento, manifestando contestualmente la propria vicinanza ai due colleghi rimasti contusi.

Di Giacomo: “Occorrono pene più dure per chi aggredisce i Poliziotti” continuando “L’episodio di oggi rientra tra i tanti che attestano quella che è la realtà carceraria: noi siamo le vittime e loro i carnefici”.

