Carceri, Di Giacomo (S.PP.): la casa circondariale di Poggioreale piange la scomparsa dell’assistente capo Gennaro Pentella. Ennesima morte di un uomo esemplare

Condividi

Apprendiamo con estremo dispiacere la notizia della scomparsa dell’Assistente Capo Gennaro PENTELLA di anni 53 in servizio presso la C.C. di Napoli Poggioreale.

I colleghi lo ricordano come una persona cara e sempre presente, la cui perdita ha lasciato tutti nello sgomento.

La vita di Gennaro, già segnata tristemente da alcune perdite avvenute nel corso dei mesi precedenti, è stata spezzata da una malattia sopraggiunta da alcune settimane e contro la cui non è stata possibile alcuna resistenza.

Di Giacomo: “Dolore immenso per la morte di Gennaro. A perdere la vita è un altro servitore dello Stato, una persona sempre disponibile per i colleghi ed un esempio nel difficile lavoro che svolgono i Poliziotti Penitenziari. Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e all’intera Casa Circondariale di Poggioreale.”

loading...