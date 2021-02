Carceri, Di Giacomo (S.PP.): il blitz di Salerno conferma lo spaccio da decine di milioni di euro

Condividi

Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Salerno, sta conducendo un’operazione congiunta con la Polizia Penitenziaria – Nucleo Investigativo Centrale, nei confronti di organizzazioni criminali dedite al traffico illecito di sostanze stupefacenti, operante anche all’interno della casa circondariale di Salerno con la creazione di una vera e propria “piazza di spaccio” e un mercato illegale di cellulari., che ha già portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, nei confronti di 47 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, minaccia ed estorsione.

Così Aldo Di Giacomo Segretario Generale del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP.: “L’operazione di oggi testimonia quanto ribadiamo da diverso tempo ed abbiamo ripetuto giorni fa in un convegno online: all’interno delle carceri esiste uno spaccio di decine di milioni di euro di droga. Dietro allo spaccio si nasconde il mantenimento del potere sia all’interno delle carceri italiane e sia all’esterno. Nelle carceri oltre all’evidente guadagno economico, fornire droga ai propri affiliati serve prima di tutto a mantenere il potere sui detenuti. In molti casi i lauti guadagni servono per mantenere in piedi l’economia ‘nera’ che garantisce proventi ai familiari dei detenuti appartenenti ai clan. Per quanto riguarda il fenomeno dei telefonini sostengo da diverso tempo che i criminali comandano dalle celle impartendo ordini agli uomini dei clan sul territorio.” – continua – “dalle prime indiscrezioni ci risulta che sia stato arrestato un Poliziotto Penitenziario: se ciò fosse vero, e solo appurata la relativa responsabilità aldilà di ogni ragionevole dubbio, andrebbe punito con una pena esemplare.”

