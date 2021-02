Carceri Di Giacomo (S.PP.): ennesima scomparsa silenziosa di un servitore dello stato: la c.c. dii Poggioreale piange la morte del sovrintendente Adriano Cirella. Sono otto i poliziotti penitenziari che hanno perso la vita colpiti dal covid-19

Condividi

Apprendiamo con estremo dispiacere la notizia della scomparsa del Sovrintendente Adriano Cirella di anni 58 in servizio presso la C.C. di Poggioreale.Vittima del COVID-19 lascia moglie e figli. I colleghi lo ricordano come una persona splendida, un uomo onesto, la cui notizia ha lasciato tutti coloro che hanno avuto la gioia di conoscerlo senza parole.

Di Giacomo: “E’ così che perde la vita silenziosamente un altro servitore dello Stato, un uomo molto apprezzato dai colleghi stessi e con trent’anni di esperienza nel lavoro ove era un riferimento. Ad oggi sono otto i Poliziotti Penitenziari che hanno perso la vita colpiti dal covid-19 e due nelle ultime due settimane in Campania ricordando il collega Antonio Maiello del carcere di Carinola. Bisogna continuare a tenere alta l’attenzione contro il virus purtroppo ancora letale. Ci stringiamo alla sofferenza destata dalla morte di Adriano restando uniti intorno al dolore della famiglia.”

