Carceri, Di Giacomo (S.PP.): “Avellino emblema del fallimento”

Questa mattina ennesimo ritrovamento di cellulari all’interno del carcere di Avellino. 17 microtelefoni ritrovati all’interno di un pallone che portano ad oltre 50 telefoni ritrovati negli ultimi mesi.

A dichiararlo è il Segretario Generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo: “La risposta che ci aspettavamo dallo Stato non è arrivata, infatti l’Alta Sicurezza è rimasta nel regime di celle aperte, vietato espressamente sia dalla legge e sia dalle disposizioni del D.A.P. Già nei mesi scorsi la Sezione Alta Sicurezza del carcere di Avellino è passata alla ribalta nazionale per le immagini riprese e poi postate sui social dai detenuti.

E’ di oggi la notizia che il Ministro della Giustizia introdurrà una norma che prevede la possibilità per i detenuti 41bis e gli Alta Sicurezza di usufruire di permessi premio e di ulteriori premialità anche in assenza di collaborazione da parte dei capi clan. Questo in sfregio delle vittime, dei familiari delle vittime e di tutte quelle persone che hanno collaborato per l’arresto di questi delinquenti.” Continua Di Giacomo: “Impressiona l’incapacità di questo governo di contrattare le mafie la mancanza di rispetto nei confronti di quei poliziotti, magistrati e giornalisti che hanno dato la loro vita per combatterlo.”.

