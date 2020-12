Carceri, Cirielli (FdI): “Bonafede a Poggioreale? Eviti passerelle ipocrite, rafforzi la Polizia Penitenziaria”

Condividi

“Bonafede eviti passerelle e pensi piuttosto ad inasprire le pene contro i detenuti violenti e a tutelare la Polizia Penitenziaria”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, a seguito della visita del ministro della giustizia al carcere di Poggioreale a Napoli. “Soltanto adesso si rende conto della situazione complessa che riguarda la struttura penitenziaria partenopea dove, nei mesi scorsi, si sono registrate, come in altri plessi di detenzione carceraria, numerose positività al Covid-19 anche tra il personale in servizio e diversi episodi di violenza ai danni degli agenti della Polizia Penitenziaria. Sono anni, ormai, che Bonafede snobba tutte le richieste di supporto provenienti dalle sigle sindacali del Corpo. E oggi, ipocritamente, ha portato la sua vicinanza e il suo ringraziamento a coloro che lavorano nell’istituto. Il ministro della giustizia – aggiunge Cirielli – faccia il suo dovere: sopperisca alla grave carenza di organico inviando personale di rinforzo attraverso lo sblocco delle graduatorie; garantisca la sicurezza dei poliziotti penitenziari attraverso la somministrazione di idonei presidi sanitari e la dotazione del taser e dello spray al peperoncino inasprendo, contemporaneamente, le pene per i detenuti violenti. I poliziotti penitenziari di Napoli e di tutta Italia hanno bisogno di un sostegno concreto da parte del Governo e non delle chiacchiere di Bonafede” conclude Cirielli.

