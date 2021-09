Carceri: c’è un nuovo libro che tratta del difficile mondo della pena

Condividi

Roma, 08 set. 2021 – “C’è un nuovo testo che tratta del difficile mondo della pena. Il titolo del libro è “il mondo della pena diario di un lungo viaggio alla ricerca di un equilibrio tra sicurezza e diritti dell’uomo”. Il volume, disponibile su Amazon, 308 pagine, è un diario di un lungo viaggio principiato nel lontano anno 2006 e tutt’ora in corso. Tale viaggio è un approfondimento sul mondo della pena, e si compone di due esperienze, si compone in due grandi tappe, la prima rappresentata dall’Associazione Movimento Clemenza e Dignità, la seconda rappresentata dall’iniziativa Piazza delle Carceri e della Sicurezza del cittadino. E’ un susseguirsi di commenti che costituiscono un lungo racconto, è una lunga e costante riflessione, in cui attraverso il tempo e la maturazione, si giunge alla considerazione per cui non è giusto tutelare i diritti umani dei detenuti e poi dimenticare la sicurezza dei cittadini, non è giusto tutelare la sicurezza dei cittadini e poi dimenticare i diritti umani dei soggetti ristretti. Il primo obiettivo del libro, è quindi, quello di promuovere una coesistenza tra queste due esigenze apparentemente del tutto contrapposte ed inconciliabili. L’ulteriore obiettivo del volume, è quello di fornire un contributo di idee, nell’ambito di un complessivo progetto di riforma della giustizia”. Lo spiega l’autore del libro, Giuseppe Maria Meloni, 46 anni, Avvocato Cassazionista, portavoce di Piazza delle Carceri e della Sicurezza del cittadino e già presidente del Movimento Clemenza e Dignità.

loading...