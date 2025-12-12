Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti

A partire da oggi e fino al 14 dicembre si terrà a Roma il Giubileo dei Detenuti, che culminerà domenica con la celebrazione della S. Messa presieduta da Papa Leone XIV nella Basilica di S. Pietro. L’evento, voluto espressamente dal predecessore, Papa Francesco, è strettamente connesso con il tema del Grande Giubileo ‘Pellegrini di speranza: vivere e annunciare la misericordia’.

