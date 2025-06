“CARAVAGGIO – AL DI LÀ DELLA TELA” | Un viaggio teatrale nella vita e nell’anima del grande maestro della luce

1 minuto di lettura

Napoli, 17 giugno 2025 – ore 20:00

Fondazione Banco di Napoli – Via dei Tribunali, 213

L’associazione culturale ‘La Chiave di Artemysia’, con la collaborazione di ‘Piccola città teatro’, è lieta di presentare “Caravaggio – Al di là della tela”, un’opera teatrale intensa e visionaria che ‘da luce’ alla tormentata esistenza di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, uno dei più geniali e dibattuti pittori della storia italiana.

Interpretato da Angela Bertamino e Alessio Sica, e con testo e regia di Livia Bertè, lo spettacolo è un incontro tra teatro e arte, dove la pittura prende voce e corpo, restituendo al pubblico un Caravaggio vivo, passionale, impetuoso. I costumi sono firmati da Dora Occupato, che con cura e ricerca storica restituisce l’atmosfera autentica del periodo.

Attraverso un linguaggio contemporaneo e una messa in scena evocativa, “Al di là della tela” propone un percorso emozionante che va oltre l’opera pittorica per indagare le luci e le ombre dell’uomo, del genio.

Lo spettacolo ‘in scena’ martedì 17 giugno alle ore 20:00 presso la sede della Fondazione Banco di Napoli in Via dei Tribunali 213.

L’evento è realizzato con il sostegno esclusivo della Fondazione Banco di Napoli e con la partecipazione del progetto Cartastorie.

La Fondazione conferma, dunque, il sostegno ai giovani attori campani impegnati in progetti che sono in sintonia con le sfide culturali della stessa.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni

[email protected]

