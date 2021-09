Capua. Aperte le iscrizioni per l’Anno Accademico 2021/2022 dell’ISSR Interdiocesano

Condividi

A partire da giovedì 2 settembre 2021 saranno aperte le iscrizioni ai corsi di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale in Scienze Religiose per l’Anno Accademico 2021/2022 presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” – Area Casertana, con sede in Via Conte Landone, 1 – Capua.

L’I.S.S.R. Interdiocesano – accademicamente collegato con la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e promosso e sostenuto dalle Diocesi di Aversa, Capua, Caserta, Alife-Caiazzo, Sessa Aurunca e Teano-Calvi – ha come suo principale obiettivo qualificare culturalmente e professionalmente i futuri insegnanti di Religione cattolica nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché curare la formazione teologica degli operatori della pastorale e di tutti coloro che sono interessati alla conoscenza e allo studio della Teologia.

I nuovi iscritti troveranno un piano di studi rinnovato e una offerta formativa ancor più arricchita, grazie soprattutto all’attivazione di nuovi seminari introduttivi e interdisciplinari, destinati anche a un pubblico più ampio (studenti ospiti e uditori) e focalizzati su problematiche e argomenti particolarmente attuali e interessanti per i territori della Terra di Lavoro (formazione umana e cristiana, ecologia integrale e cura del Creato, educazione alla legalità, religiosità popolare, etc.).

La Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:30.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web www.issrareacasertana.it; sarà, inoltre, possibile telefonare al numero 0823/621394 oppure scrivere all’indirizzo email [email protected]

