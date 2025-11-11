Cappello (Unipol): “Con il nostro podcast dieci colleghi raccontano i mestieri di ogni giorno”

“Non si può parlare di brand senza parlare delle persone che per quel brand lavorano. Noi, di fatto, comunichiamo alle persone ma soprattutto attraverso le persone. Con il nostro progetto video-podcast avviciniamo anche le nuove generazioni, mostrando il volto autentico e umano del settore assicurativo”. Ha detto Alessandra Cappello, responsabile internal communication and digital workplace del Gruppo Unipol, alla seconda edizione del Brand Journalism Festival 2025 a Roma.

Redazione

