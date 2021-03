Caporalato: Operazione della Polizia di Stato di Reggio Calabriae della Procura della Repubblica di Palmi

Condividi

È in corso dalle prime ore di questa mattina un’operazione della Polizia di Stato di Reggio Calabria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, finalizzata all’esecuzione di 9 ordinanze di custodia cautelare (tre in carcere e sei ai domiciliari) emesse nei confronti di altrettanti soggetti della Piana di Gioia Tauro ritenuti responsabili, a vario titolo – in qualità di datori di lavoro, caporali e faccendieri – di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e intestazione fittizia di beni. Gli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, coadiuvati dalla Squadra Mobile di Caserta e dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, stanno eseguendo anche perquisizioni domiciliari a carico degli indagati.

Sequestrata anche un’azienda agricola. Impiegati 80 uomini e donne della Polizia di Stato.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in streaming alle ore 10.30 alla presenza del Questore di Reggio Calabria Bruno Megale, del Dirigente della Squadra Mobile, del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro e del Funzionario della Sezione Criminalità Extracomunitaria.

