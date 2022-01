Capodanno, tante persone hanno festeggiato in strada nelle grandi città. 14 feriti gravi e nessuna persona deceduta

01 TARANTO Nella serata di ieri, un 40enne pregiudicato ha riportato gravissime lesioni a una mano, con probabile amputazione dell’arto, a seguito della deflagrazione di un petardo.

02 NAPOLI Nella serata di ieri, un 40enne cingalese è stato raggiunto da un proiettile vagante al torace, mentre era sul balcone della sua abitazione. L’uomo, regolare e incensurato, è stato ricoverato in ospedale, non in pericolo di vita, con prognosi riservata.

03 ROMA Nella tarda serata di ieri, in Largo Gaetana Agnesi, ignoti hanno lanciato petardi all’indirizzo di passanti assiepati nei pressi della sottostante uscita della fermata metro Linea B “Colosseo”. Gli stessi, si sono allontanati prima dell’arrivo delle Forze dell’ordine. Nella notte, un bambino di 10 anni, a seguito dell’esplosione di un petardo, ha riportato un trauma facciale agli occhi ed è stato trasportato in terapia intensiva pediatrica, con prognosi di 15 gg.

04 ASCOLI P. Nella notte, a Roccafluvione, un 23enne italiano ha riportato gravi lesioni alle mani, causate dallo scoppio di un petardo. Il giovane è stato ricoverato in ospedale in codice rosso, e successivamente dimesso con una prognosi di 40 giorni. Nella notte, un 29enne è rimasto ferito alla mano destra a seguito dello scoppio di un petardo. Lo stesso è stato refertato con prognosi di 30 giorni.

05 NAPOLI Nella notte, a Marano di Napoli, un 25enne ha riportato lesioni al volto causate dallo scoppio di una batteria di artifici pirotecnici. Il predetto è stato ricoverato in ospedale e successivamente dimesso con 15 giorni di prognosi.

06 MODENA Nella notte, un 34enne pregiudicato di origini nomadi è giunto in ospedale con lesioni d’arma da fuoco a una gamba. Il predetto, non in pericolo di vita, ha dichiarato di essere stato ferito in strada, durante i festeggiamenti, da un proiettile vagante.

07 NAPOLI Nella notte, una 54enne ha riportato gravi lesioni a un occhio, causate dalla deflagrazione in strada di un petardo. La donna è stata ricoverata in ospedale, in codice rosso.

08 NAPOLI Nella notte, un 38enne è stato soccorso in ospedale per lesioni a un orecchio, al volto e alla spalla, cagionate dalla deflagrazione di un artifizio pirotecnico. Il predetto è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

09 VICENZA Nella notte, a Bassano del Grappa, un 25enne malese ha riportato l’amputazione della mano destra a causa dell’esplosione di un petardo.

10 BARI Nella notte sono rimasti gravemente feriti 3 uomini: il primo di 40 anni ha riportato l’amputazione del polso e della mano destra ed è stato ricoverato presso l’Ospedale di Taranto, con prognosi non ancora determinata. Il secondo, di 28 anni, ha riportato l’amputazione di un dito della mano a seguito di trauma da scoppio e risulta ricoverato presso il Centro Grandi Ustionati del Policlinico di Bari, con una prognosi di 30 gg. Il terzo, di 43 anni, ha riportato l’amputazione del dito di una mano e risulta ricoverato presso il Policlinico di Bari con prognosi riservata.

11 LECCE Nella notte, un 32enne è stato ricoverato in codice rosso a seguito dell’esplosione di un grosso petardo. L’esplosione ha causato l’amputazione della mano destra con prognosi di 40 gg. Nella notte, un 32enne è stato ricoverato per un trauma alla mano destra a seguito dello scoppio di un petardo. Lo stesso è stato dimesso con prognosi di 40 gg.

12 BIELLA Nella notte, un uomo di 43 anni è stato ricoverato presso l’Ospedale di Ponderano (BI) con un’evidente ferita alla mano sinistra. A seguito di intervento chirurgico ha subito la sub-amputazione della falange del primo dito, con prognosi di 40 gg.

13 BERGAMO Nella notte, un 19enne ha perso la falange dell’indice della mano destra a seguito dello scoppio di un petardo. Il predetto è stato ricoverato con prognosi superiore a 40 gg.

14 CAGLIARI Nella notte, un uomo di 53 anni ha subito l’amputazione di tre dita della mano sinistra ed è stato ricoverato presso l’Ospedale “Brotzu” di Cagliari, con prognosi di 30 gg.

15 SONDRIO Nella notte, a Caspoggio, un 24enne ha riportato l’amputazione parziale del dito medio sinistro mentre accendeva un petardo.