Capodanno Roma, sorpresa Tony Effe: concerto 31 dicembre al Palaeur

(Adnkronos) – Tony Effe non lascia ma raddoppia. Il concerto di Capodanno del trapper a Roma – come anticipato dall'Adnkronos – ci sarà eccome. Ma non con l’organizzazione del Campidoglio e del sindaco Roberto Gualtieri. L'artista ha ufficializzato su Instagram la notizia, anticipata dall'Adnkronos, del suo concerto il 31 dicembre al Palaeur. A quanto apprendeva l'Adnkronos prima della conferma ufficiale, la società Vivo concerti, che segue il trapper romano e organizza i principali eventi italiani, ha opzionato ad Eur spa (società che gestisce il Palaeur) le date del 30 e del 31 dicembre 2024. Il 31 dicembre, dunque, l'artista festeggerà insieme ai fan l’arrivo del nuovo anno al Palazzo dello Sport di Roma: una notte unica – si legge in una nota – che Tony Effe ha voluto regalare al suo pubblico per celebrare insieme la musica. Dopo l'annuncio, ecco quindi arrivare anche i dettagli ufficiali. Come apprende l'Adnkronos da fonti vicine all'organizzazione il biglietto sarà unico a 10 euro e in vendita dalle 19 di oggi.

E il Comune di Roma? Dopo il clamorosi dietrofront e la valanga di solidarietà dei cantanti italiani che ha travolto Gualtieri e la sua giunta, in queste ore circolerebbe la peggiore delle ipotesi ossia l’annullamento del concertone: a quanto pare, infatti, considerati anche i tempi strettissimi, gli uomini di Gualtieri non starebbero riuscendo a trovare altri artisti disponibili a esibirsi per il Campidoglio la notte di San Silvestro né tra gli italiani e né tantomeno tra gli artisti esteri (i cui costi tra l’altro lieviterebbero). Insomma si annuncia una vera debacle. —[email protected] (Web Info)

