Capodanno, Roma si divide: Gen Z con Tony Effe, Millennials al Circo Massimo

(Adnkronos) – Il capodanno 2025 a Roma si divide: due eventi, due location, due pubblici diversi. Da un lato il Circo Massimo con ospiti d'eccezione come Gabry Ponte, dall'altro il Palazzetto dello Sport con il contro-concerto di Tony Effe. Al Circo Massimo, la festa gratuita promossa da Roma Capitale strizza l'occhio alla Generazione X (1964-1980), Millennials (1980-1995) – e forse qualche Alpha (nati dopo il 2010) al seguito dei genitori – con un cast d'eccezione, a partire dai Culture Club di Boy George, storica band britannica famosa per successi come 'Do You Really Want to Hurt Me' e 'Karma Chameleon', di ritorno in Italia dopo 15 anni e dopo un tour mondiale di successo che si è concluso con un trionfo alla O2 Arena di Londra. La band presenterà una formazione di 11 elementi, che ripercorrerà i brani dei loro primi due album, autentiche pietre miliari della musica pop degli Anni 80.

Gabry Ponte, uno dei deejay e producer italiani più acclamati a livello globale, farà scatenare la piazza con le sue hit indimenticabili, mentre la Pfm, Premiata Forneria Marconi, eseguirà sul palco brani degli storici concerti di fine Anni 70 con Fabrizio De André e alcuni suoi grandi successi. La formazione sarà affiancata da ospiti d'eccezione come Flavio Premoli, Michele Ascolese e Luca Zabbini. Completano il programma l'Orchestraccia, con la sua rivisitazione in chiave moderna del folklore romano, ma con uno sguardo attuale e contemporaneo, presentando brani rivisitati e rinnovati del repertorio tradizionale della musica popolare italiana a cui si aggiungeranno brani inediti della band. E ancora: l'energia travolgente dell'Orchestra Popolare della Notte della Taranta, ambasciatrice della pizzica salentina. Al Palazzetto dello Sport, invece, la Generazione Z si raduna al ritmo di Tony Effe, il rapper romano classe 1991 escluso dallo show del Circo Massimo di Roma. Il suo 'contro-concerto', che ha registrato il tutto esaurito (complice anche il biglietto low cost a soli 10 euro), promette dj set, sorprese e ospiti ancora top secret, tra cui probabilmente qualche artista che nei giorni gli ha espresso solidarietà, come Mahmood e Mara Sattei, che hanno rinunciato al Capodanno ufficiale. Due eventi, dunque, che fotografano un Capodanno romano all'insegna della diversità generazionale, tra grandi classici e nuove tendenze. —[email protected] (Web Info)

