Capodanno: 35 le persone arrestate e 273 quelle denunciate

01 ROMA Nella notte, un 17enne ha riportato lesioni alla mano destra con prognosi di 25 giorni, a causa dell’esplosione di un petardo.

02 ROMA Nella notte, un 19enne ha riportato lesioni all’orecchio sinistro, con prognosi di 25 giorni a seguito dell’esplosione di un petardo.

03 ROMA Nella notte, un 16enne ha riportato lesioni con prognosi di 20 giorni, per lesioni a una mano causate dall’esplosione di un petardo.

04 ROMA Nella decorsa serata, un 49enne peruviano è stato trasportato in ospedale per una lesione a un dito della mano causata dall’esplosione di un petardo – prognosi di 10 giorni.

05 NAPOLI Nella decorsa serata, un 26enne malese è stato trasportato in ospedale per la perdita di un dito della mano causata dall’esplosione di un petardo raccolto in strada – prognosi di 20 giorni.

06 NAPOLI Nella decorsa serata, un 23enne è stato trasportato in ospedale a seguito di una ferita alla gamba destra, causata dallo scoppio di un petardo – prognosi di 21 giorni.

07 NAPOLI Nella decorsa serata, un 68enne è stato trasportato in ospedale a seguito di lesioni causate dall’esplosione di un artifizio pirotecnico. Il predetto ha riportato l’amputazione di due falangi di una mano – prognosi di 21 giorni.

08 NAPOLI Nella decorsa serata, un 34enne cittadino russo senza fissa dimora è rimasto ferito dall’esplosione di un artifizio pirotecnico. Il predetto ha riportato le amputazioni di 3 falangi di una mano – prognosi di 21 giorni.

09 NAPOLI Nella decorsa serata, un 12enne è stato trasportato in ospedale a causa di ferite alle mani causate dallo scoppio di un petardo – prognosi di 30 giorni.

10 MILANO Nella decorsa serata, un 21enne ha riportato la semi-amputazione di tre dita di una mano a causa dello scoppio di un petardo.

11 VERCELLI Nella decorsa serata, una donna ha riportato l’amputazione di un dito a causa dello scoppio di un petardo – prognosi di 40 giorni.

12 CREMONA Nella decorsa serata, una 55enne e una 39enne sono ricorse alle cure mediche per lesioni all’occhio causate dall’esplosione di un petardo.

13 Ugento (LE) Nella decorsa serata, un 80enne è stato trasportato in ospedale, in pericolo di vita, a seguito delle lesioni causate dallo scoppio di un petardo. L’uomo è stato ricoverato per un’emorragia cerebrale.

14 San Tammaro (CE) Nella decorsa serata, un 22enne ha riportato l’amputazione di due dita della mano a seguito dell’esplosione di un petardo – prognosi 30 giorni.

15 TARANTO Nella decorsa notte, un minore di 10 anni ha subito l’amputazione della mano sinistra a causa di un petardo raccolto da terra – tuttora ricoverato in prognosi riservata.

16 FIRENZE Nella decorsa notte, un 14enne è stato ricoverato in prognosi riservata per ferite multiple riportate a una mano e a una gamba a causa dello scoppio di un petardo.

17 BRESCIA Nella decorsa notte, un 23enne pakistano ha riportato l’amputazione di tre dita della mano – prognosi di 60 giorni.

18 BRESCIA Nella decorsa notte, un 33enne moldavo è stato ricoverato in ospedale per lesioni all’inguine causate dallo scoppio di un petardo – prognosi di 40 giorni.

19 BRESCIA Nella decorsa notte, un 30enne indiano è stato ricoverato in ospedale per lesioni al volto esploso in strada – prognosi di 30 giorni.

20 CROTONE Nella decorsa notte, un 37enne ha riportato l’amputazione di una falange a causa dello scoppio di un petardo – prognosi di 30 giorni.

21 REGGIO CALABRIA Nella decorsa notte, un 40enne pregiudicato è stato attinto da un proiettile vagante presso la propria abitazione – tuttora ricoverato in prognosi riservata.