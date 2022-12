Capodanno 2023: Olbia sceglie la voce inconfondibile di Emma Marrone

Condividi

La Città di Olbia sceglie di brindare all’arrivo del 2023 con una delle voci più grintose e amate delpanorama musicale italiano.

Emma Marrone: talento, forza e personalità.

Artista versatile ed eclettica, Emma, nel corso di 12 anni di una carriera in continua ascesa ha ricevuto moltissimi riconoscimenti, per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d’oro, di platino e multiplatino e ha duettato e collaborato con i più importanti artisti. Recentemente ha intrapreso con grande successo anche la carriera di attrice, con ruoli che l’hanno vista protagonista al cinema e in serie tv.

La cantante salentina, nata a Firenze, farà ballare e commuovere, con il suo repertorio coinvolgente e travolgente, adatto ad un pubblico intergenerazionale.

Il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi, ha dichiarato:“Attendiamo con impazienza la notte di San Silvestro e la grande artista Emma Marrone che ci accompagnerà fino alla mezzanotte, dopodiché festeggeremo ancora con i fuochi d’artificio e il dj set. Ci vediamo il 31 al molo Brin per questa festa straordinaria. Una vetrina eccezionale per Olbia, una serata di divertimento per tutti i nostri concittadini e i turisti che vorranno partecipare”.

Vincenzo Russolillo, Presidente del Consorzio “Gruppo Eventi” che curerà la produzione esecutiva e tecnica dell’Evento, ha concluso: “Siamo felici di essere parte di questo progetto importante. Brindare al 2023 ad Olbia significa ripartire all’insegna della rinascita e della speranza, dopo il periodo difficile della pandemia, ma anche investire in iniziative di qualità che rappresentano momenti di aggregazione per famiglie e per turisti e momenti di crescita e di visibilità per un territorio ricco di bellezze edeccellenze.”