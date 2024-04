0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Capitano Ultimo scopre il volto e lo fa per lanciare la sua candidatura alle Europee nella lista di Cateno De Luca 'Fronte della Libertà'. Davanti a una platea gremita al Teatro Quirino di Roma, il carabiniere antimafia ha abbassato a sorpresa il passamontagna che lo ha accompagnato per anni a protezione della sua identità dando il via alla campagna elettorale. "Oggi, dopo 31 anni, tolgo la copertura al mio volto, la mia ultima difesa dalla mafia, perché a viso aperto voglio continuare a servire il popolo italiano con lo stesso coraggio, con la stessa umiltà che ho avuto da carabiniere della gente – ha detto il Capitano Ultimo, al secolo Sergio De Caprio – . Lo faccio e lo farò con Cateno De Luca nel Fronte della Libertà, lontano dai partiti dei padroni di sempre e di tutto, fianco a fianco con la gente per costruire l'Europa delle città, degli ecosistemi, dell'energia rinnovabile, dei cittadini e dei loro sindaci che si autodeterminano per costruire, insieme, l'unica politica possibile, la politica del bene comune. Si, lo faremo insieme e non c'è cosa più grande, per me". —[email protected] (Web Info)

