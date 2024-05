1 minuto di lettura

Amore per il calcio, due eventi in uno dedicati alle mitiche figure dei Capitani: presentazione del libro Capitani per sempre di Gianfranco Coppola, prima edizione del Premio Capitani per sempre e del Memorial Antonio Juliano.

Riconoscimenti ai due grandi condottieri Beppe Bruscolotti e Ciro Ferrara

– Martedì 28 maggio Circolo Canottieri Napoli, alle ore 17 –

Un pomeriggio interamente dedicato alla passione per il calcio con due eventi in uno dedicati alle figure mitiche dei Capitani. Martedì 28 maggio, alle ore 17, nel salone dedicato a Carlo de Gaudio, dove tra centinaia di Trofei il glorioso Circolo Canottieri Napoli vive i suoi momenti più suggestivi, ecco al proscenio le indimenticabili figure dei condottieri che hanno fatto innamorare milioni di appassionati del Napoli e dei grandi club italiani raccontati nel libro Capitani per sempre di Gianfranco Coppola. Storie emozionanti che toccheranno i cuori e che saranno esaltate con la prima edizione del Premio Capitani per sempre che prende spunto dalla storia del mitico Antonio Juliano, un omaggio dedicato alla memoria del grande calciatore azzurro, capitano indimenticabile, recentemente scomparso. Il premio, promosso dalla Figc – Lega Nazionale Dilettanti della Campania e dall’Ussi Campania Gruppo Felice Scandone avrà come protagonisti due storici azzurri che hanno scritto pagine immense della storia del Napoli e del calcio italiano: Giuseppe Bruscolotti, erede di Juliano, e Ciro Ferrara, a lungo primattore anche nel Club Italia. Per esaltare la figura del capitano, elemento simbolo in ogni squadra di qualsiasi disciplina, saranno premiati anche capitani del calcio dilettantistico e giovanile campano.

Il libro Capitani per sempre di Gianfranco Coppola, edito da LeVarie, rappresenta allo stesso modo un atto d’amore verso il calcio e verso quei meravigliosi condottieri di ieri e di oggi, che hanno regalato emozioni e passione ai tifosi di tutto il mondo. Il volume ospita la magnifica prefazione dello scrittore e divulgatore scientifico Marino Niola e si arricchisce della prestigiosa collaborazione di Grandi Firme del giornalismo italiano, con il patrocinio dell’Associazione Italiana Calciatori. Le mitiche figurine della Panini, insieme alle foto di Pietro Mosca, impreziosiscono in immagini un volume unico nel suo genere. Capitani per sempre, come il precedente libro Campioni per sempre di Gianfranco Coppola ed edito da LeVarie, sosterrà con i suoi proventi i progetti solidali della Fondazione In Nome della Vita Onlus e di Casa di Tonia, voluti dall’Arcivescovo Emerito di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe.

Per prenotazioni del volume: [email protected] o nelle principali librerie online.

