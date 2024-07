Caos voli, “aereo di Salvini unico a partire”: la smentita di Ita e Lega

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Il down informatico di Microsoft condiziona il traffico aereo in tutto il mondo, con circa 4.300 voli cancellato. "Ll'aereo di salvini è l'unico a partire", scrive un quotidiano. Una notizia smentita però da più parti. "Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha deciso l'orario di rientro da Roma a Milano ieri sera tardi e ha acquistato stamattina il volo delle ore 13 con la compagnia Ita in classe economy". I disagi el 19 luglio, che hanno interessato scali anche all’estero, fa sapere la Lega, "non erano evidentemente prevedibili". La smentita arriva anche da Ita Airways che, rispetto alla notizia sull’operatività del volo AZ2032 da Roma Fiumicino a Milano Linate a bordo del quale tra gli altri passeggeri viaggiava il ministro Salvini, "si tratta di una notizia destituita di qualsiasi fondamento. Nella stessa fascia oraria tra le 12:00 e le 15:00 la Compagnia ha operato da Roma Fiumicino un totale di 12 voli, di cui 10 di breve-medio raggio e 2 di lungo raggio. Inoltre, da Roma Fiumicino a Milano Linate sono correttamente partiti 12 voli su un totale di 14 programmati". "La Compagnia, che ha pianificato 10 voli aggiuntivi nel pomeriggio di oggi per ridurre i disagi dei passeggeri, si riserva eventuali azioni a tutela della propria reputazione e della correttezza del proprio operato, in una giornata fortemente impattata dal problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici che ha coinvolto tutto il trasporto aereo", sottolinea ancora Ita Airways in una nota. "Si precisa che il volo di questa mattina da Roma Fiumicino per Milano Linate con a bordo, tra gli altri, il ministro Salvini e gli onorevoli Molinari e Lupi, è solo uno tra circa i 550 movimentati dall’aeroporto nella giornata di oggi fino alle ore 17:00. Di questi, 12 sono voli ITA Airways partiti e atterrati regolarmente alla volta dello scalo milanese mentre 2, per la stessa destinazione, sono stati cancellati", si legge in una nota di AdR, la società che gestisce lo scalo di Fiumicino. Che spiega così la contestata cancellazione dal tabellone delle informazioni relative al volo: "Per quanto riguarda le informazioni relative alla partenza dello stesso volo sul tabellone dell’aeroporto, sono state eliminate, come da prassi accade per tutti i voli, al momento dell’avvenuto decollo". ''Messaggio a certi giornalisti: vergognatevi'', scrive Salvini sui social dove posta un video per replicare a chi lo accusato di aver preso l'unico areo che partiva da Fiumicino. "Anche oggi – sottolinea il leader della Lega – io come tanti italiani mi faccio il mazzo, ma c'e' chi riesce a inventarsi notizie. Stamane ero in Aula alla Camera per approvare il decreto casa. E poi come altre decine di migliaia di persone, per arrivare a Piacenza e stasera a Milano, ho preso un aereo. Ho preso uno dei 550 aerei che sono decollati da Fiumicino ma un giornale di sinistra è riuscito a scrivere 'Salvini prende l'unico aereo che decolla da Roma oggi'. Lavorate e vergognatevi'', ribadisce. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.