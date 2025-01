Caos treni, da Fs esposto per “troppi incidenti sospetti”. Lega: “Da sinistra sciacallaggio”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Alla luce dell’ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette" il Gruppo Fs annuncia di avere "preparato un esposto denuncia molto dettagliato che ha depositato ora presso le autorità competenti". In una nota la società sottolinea come "in particolare, gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo". Questa mattina, dalle 7.30, circolazione rallentata per qualche ora a causa di un guasto alla linea tra Montevarchi e Laterina sulla la linea Alta Velocità Roma-Firenze. "I treni Intercity, Euronight e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 10 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso", si legge sul sito di Trenitalia. “Dopo lo sciopero-flop di venerdì scorso, i guasti sulla rete ferroviaria sono stati puntuali e nelle fasce orarie più problematiche. Bene l’iniziativa del gruppo Fs che si è rivolto alle autorità per verificare che tutto sia stato casuale. Dalla sinistra del malgoverno e del No a tutte le opere, anche ferroviarie, consueto e indegno sciacallaggio”. Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. —[email protected] (Web Info)

