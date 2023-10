Caos Napoli: Conte dice no a De Laurentis, Garcia resta il tecnico degli azzurri ma solo per mancanza di alternative

Condividi

di Luca Muratgia.

Ore di grande tensione in casa Napoli in seguito alla debacle interna contro i viola della Fiorentina. Al patron azzurro non è andata giù la prestazione fornita dagli azzurri e nella giornata di ieri, nell’ambito di un convegno tenutosi alla Luiss ha rilasciato alcune dichiarazioni che, di fatto, esautorano il tecnico Garcia dalla panchina del Napoli. In realtà si tratta della classica goccia che ha fatto traboccare il vaso perché i segnali di malcontento e i risultati non in linea con le aspettative trovano la loro origine già successivamente alla sconfitta interna maturata contro la Lazio dove si sono evidenziate lacune estremamente preoccupanti relative alla guida tecnica della squadra. Garcia non è mai risultato in controllo della squadra, non è mai stato in grado di fornire una parvenza di organizzazione tattica con l’aggravante che non parliamo di una squadra qualsiasi, parliamo dei campioni d’Italia che avrebbero il dovere di difendere quel tricolore cucito sul petto con il cuore e con i denti fino alla fine del campionato. Inoltre non è mai entrato tra le grazie dall’ambiente partenopeo, i tifosi del Napoli, per natura estremamente istintivi e spontanei, non hanno mai gradito le sue scelte, non hanno mai condiviso il suo operato tanto che, già prima della sconfitta contro i gigliati, sul web si sono moltiplicati esponenzialmente gli hastag #garciaout. Ad esacerbare ancora maggiormente gli animi, ci hanno pensato alcuni calciatori con le loro reazioni plateali a seguito delle rispettive sostituzioni. Nonostante tutto quanto sopra riportato però, Garcia è sempre stato convinto di avere la società dalla propria parte mentre a seguito delle dichiarazioni di De Laurentis si è scoperto improvvisamente solo. A rendere ancora più scomoda la sua posizione, sono state le voci incontrollate, partite proprio a seguito delle esternazioni dell’imprenditore, che volevano Conte come nuovo tecnico degli azzurri. Le scelte societarie, orientate alla ricerca di nuove soluzioni tecniche, hanno di fatto esautorato e delegittimato definitivamente Garcia quale allenatore del Napoli. Evidentemente però Aurelio De Laurentis non prevedeva il rifiuto del tecnico salentino generando in tal modo una situazione veramente paradossale; Garcia resterà l’allenatore del Napoli, non per una politica ben precisa orientata in tal senso, ma perché, al momento, non esistono alternative ritenute valide.

Resta da capire, dopo quanto accaduto, con quale spirito il tecnico francese continuerà ad allenare la squadra ma, soprattutto, con quale concentrazione i giocatori lo seguiranno dopo che la stessa società ha completamente delegittimato il suo ruolo