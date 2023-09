Cantagiro 2023, finali categoria Junior – Baby le vincitrici sono Matilde Masoni e Azzurra Galasso

Condividi

Come da calendario, si è svolta ieri la prima delle finali de Il Cantagiro edizione 2023, volta a decretare la vittoria per la sezione Junior – Baby, una delle categorie più attese ed amate dal pubblico. Nella storica location del Teatro Comunale di Fiuggi si sono avvicendati sul palco i giovanissimi e piccoli partecipanti, che con le loro esibizioni hanno portato una ventata di sincera emozione e freschezza, tra gli applausi del pubblico e dei genitori. Ancora una volta il podio è conquistato da due piccole donne: vincitrice della categoria Baby è Azzurra Galasso dalla Puglia, mentre per la categoria Junior la prima classificata è Matilde Masoni dall’Emilia Romagna. Al secondo posto, sempre per la categoria Junior, si classificano ben tre concorrenti tutti provenienti dalla Puglia: Antonio Lo Buono, Chiara Raimondi e Ilaria Rita Saltarelli. Per il “Premio inserimento in Compilation” la vittoria è andata alla giovanissima Grace Cuomo dalla Toscana, già nota al pubblico del Cantagiro per aver vinto lo scorso anno nella categoria baby.

Tutte piccole/grandi voci che con le loro esibizioni hanno reso magico il palco, per la loro intensità interpretativa, sotto lo sguardo e l’ascolto attento della giuria presente in sala. La serata è stata allietata dalla conduzione di Matteo Buselli e Alessandro Pepe, alias il duo comico I Lolli, accompagnati dal talentuoso Vincenzo Alighieri, già concorrente negli anni passati della kermesse. In chiusura di serata è stato dedicato un momento speciale all’autore Franco Migliacci con l’interpretazione del brano “Nel blu dipinto di blu”, interpretato da tutto il gruppo di concorrenti accompagnati al pianoforte da Andrea Ottavini, in arte Keys.

La settimana che si apre proseguirà con le fasi delle “semi –finali” per giungere giovedì 28 settembre alla Finale New Voice e sabato 30 settembre alla serata della Finalissima che decreterà il vincitore assoluto di questa edizione. Come sempre numerose saranno le iniziative collaterali della manifestazione e la presenza di contenuti speciali nei principali social network.