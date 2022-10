Cantagiro 2022, 60esima edizione! Le semifinali e finali in programma a Fiuggi dall’8 al 15 Ottobre

Condividi

60 candeline e non dimostrarli! Non poteva che essere speciale l’edizione di quest’anno de Il Cantagiro 2022, la storica ed iconica manifestazione canora itinerante che festeggia un traguardo importantissimo: ben 60 edizioni! Le serate delle semi – finali e finali si svolgeranno, come da tradizione, a Fiuggi dall’8 al 15 Ottobre presso il Teatro Comunale.

Un anniversario che ancora oggi testimonia la valida ed innovativa idea di un “Festival Canoro Itinerante”, frutto creativo del fondatore Ezio Radaelli nel lontano 1962: prendendo spunto dal mitico giro ciclistico d’Italia formulò l’idea di un “giro canoro della musica”. Artisti già noti, e nuovi talenti reclutati nelle tappe del giro, potevano esibirsi in diverse città d’Italia, ed essere valutati da una giuria popolare. La lunga e festosa carovana di automobili scoperte con a bordo cantanti, tecnici e addetti ai lavori percorreva così l’Italia da nord a sud, giungendo ad ogni tappa fra l’entusiasmo festante della folla, che poteva gioire e vedere da vicino i propri beniamini.

Un evento unico, che coinvolgeva l’intera città d’arrivo, grazie all’affetto tangibile del pubblico e con una risonanza mediatica molto forte. Cantanti come Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Lucio Battisti, Peppino Di Capri, Rita Pavone, Caterina Caselli, Domenico Modugno, Claudio Villa, Gino Paoli e Lucio Dalla sono solo alcuni dei nomi eccellenti che Il Cantagiro può vantare nel suo diario di presenze. Un’affascinante storia tra musica, costume e cultura, testimone di avvenimenti storici e sociali, che hanno accompagnato l’evoluzione della nostra nazione.

Dal 2005 a guidare la kermesse è il promoter e manager Enzo De Carlo che, insieme al Direttore Generale Elvino Echeoni, hanno portato il concorso fino ai giorni nostri rilanciandolo in chiave moderna, pur mantenendo inalterato lo spirito itinerante ed il fascino “vintage”. Ma non finisce qui: Il Cantagiro porta con sé musica e valori: è un concorso canoro “reale”, con una vera e propria filosofia operativa, dove i concorrenti si sfidano dal vivo davanti ad un pubblico “vero”. I cantanti sono invitati a presentare brani “inediti” già a partire dalle Pre-Semifinali nazionali, in larga parte registrati alla SIAE, rappresentando in tal modo un valore aggiunto sia per loro stessi ma anche per gli autori ed in generale a beneficio della musica stessa.

Il Cantagiro accompagna inoltre nel loro percorso artistico i giovani partecipanti, diventando fucina e laboratorio artistico per i nuovi talenti musicali che vengono formati attraverso Audizioni, Master Class e Stage formativi tenuti da Vocal Coach, Maestri di Musica, Autori, Produttori discografici. Una “mission” che coinvolge, sul territorio nazionale, in un lavoro di ricerca e preparatorio, anche tantissime Scuole di canto, Studi di registrazioni, Autori ed Arrangiatori.

Tutto questo sarà rivissuto e celebrato in grande stile in questa edizione, soprattutto durante le serate delle finali nazionali presso il Teatro Comunale di Fiuggi, dove interverranno ospiti ed artisti di rilevanza nazionale insieme a tante iniziative ed eventi di carattere storico, culturale, artistico e promozionale.

Il programma delle serate prevede:

– sabato 8 ottobre 2022, Semifinali Junior e Baby (con bradi editi e inediti);

– domenica 9 ottobre 2022, Finale Junior e Baby (con bradi editi e inediti);

– lunedì 10 ottobre 2022, Pre-Semifinali (con brani inediti);

– martedì 11 ottobre 2022, Pre-Semifinali (con brani inediti);

– mercoledì 12 ottobre 2022, Semifinali (con brano inediti);

– giovedì 13 ottobre 2022, Finale New Voice (con brani editi);

– venerdì 14 ottobre 2022, Pre-Finale (con brani inediti);

– sabato 15 ottobre 2022, Finale (con brani inediti).

Per le prime serate dell’8 e 9 Ottobre, rispettivamente semi- finale e finale della categoria Junior – Baby, presenterà Cristiana Ciacci insieme al duo I Lolli. Cristiana Ciacci, figlia dell’amatissimo Little Tony, porta avanti con la band “Little Tony Family” il patrimonio musicale del noto papà.

La serata finale sarà condotta da Marco Zingaretti e Isabeau insieme alla presenza di ospiti speciali: Manuela Villa, che assegnerà il Premio Claudio Villa, il giornalista e critico musicale Dario Salvatori ed il cantante padovano Marc, che a breve pubblicherà un nuovo singolo in collaborazione con l’artista internazionale Macy Grey.

Alla fine della manifestazione sarà prodotta una compilation con i brani dei finalisti ed i brani meritevoli di premio o menzioni speciali come il Premio Sergio Bardotti, il Premio Radio Italia Anni 60, il Premio Little Tony, il Premio Mio, il Premio Opportunità ed altri.

Un ringraziamento per la disponibilità va a tutta l’Amministrazione Comunale di Fiuggi, in particolar modo all’Assessore alla Cultura Dott.ssa Marina Tucciarelli (Vicesindaco) e all’Assessore al Turismo Dott.ssa Simona Girolami.