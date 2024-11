Canone Rai, Tajani: “Coalizione solida, nessuno scontro politico”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Dopo l'attrito tra Forza Italia e Lega sul canone Rai e i toni alti delle scorse ore, la coalizione di centrodestra resta "una coalizione solida, il governo va avanti, continuerà a lavorare per fare le riforme, per affrontare una situazione economica che non è sempre semplice, andrà fino alla fine della legislatura". Ad assicurarlo è stato il leader azzurro, vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo a 'Mattino 5 News'. "Meloni ha le sue idee, io sono sempre stato leale. Berlusconi diceva sempre 'meglio leale che fedele' e sulla mia lealtà e sulla lealtà di Forza Italia non ci sono dubbi. Sosterremo sempre con grande determinazione il governo, volendo collaborare'', ha aggiunto, per poi "rassicurare tutti i cittadini e gli elettori. Il centrodestra è una coalizione politica fondata da Berlusconi solida, il governo andrà avanti fino alla fine della legislatura". "Siamo partiti differenti – ha detto – ma non c'è nessun pericolo. Dove c'è stato un confronto, è accaduto sul canone Rai. Noi, come annunciato, non abbiamo votato un emendamento proposto dalla Lega'', quello sul taglio del canone di 20 euro. Una ''proposta che alle casse dello Stato sarebbe costata 430 milioni di euro, perché bisognava ripianare il buco della Rai, che sarebbe fallita senza quegli introiti. Una scelta insomma che non avrebbe provocato alcun beneficio ai cittadini. Quei 430 milioni invece possono essere utilizzati per tagliare le tasse, le pensioni minime. Si trattava di spendere meglio questi soldi. Non c'è nessuna polemica, nessun scontro politico'', ha sottolineato Tajani. —[email protected] (Web Info)

