0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Un cane bloccato sulla parete sullo Sass de Stria nel bellunese è stato recuperato dal soccorso alpino. A far partire la segnalazione questa mattina verso le 11.30 sono stati due alpinisti tedeschi che hanno notato l'animale, di piccola taglia, sul primo tiro della Via Colbertaldo, sullo Spigolo Sud del Sass de Stria. Attivato il soccorso alpino di Livinallongo per andare a recuperarlo e a verificare la situazione, è stato inoltre allertato il servizio veterinario. Una volta sul posto i soccorritori hanno riportato alla base della parete il cane e sono risaliti al numero del proprietario. E' stato così ricostruito che in tre avevano scalato una via lasciando legato l'animale che, nel frattempo, era riuscito a liberarsi e a risalire la parete. Il cane è stato riconsegnato al padrone. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.