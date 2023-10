Candidatura Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, Colella: “Un nuovo grande evento per la Città”

Condividi

“Abbiamo un sogno nel cuore e una candidatura da promuovere. Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 è una affascinante sfida da vincere e una partita da giocare al meglio. Il Comune e la Città Metropolitana di Napoli sono pronte a dimostrare all’Aces Europe che all’ombra del Vesuvio ci sono tutte le condizioni per sognare in grande e ospitare una kermesse di spessore internazionale dopo il grande successo delle Universiadi 2019. L’Amministrazione Manfredi, a Palazzo San Giacomo e a Palazzo Matteotti, farà la sua parte come di consueto per portare a casa un altro prestigioso risultato”. “. Così Sergio Colella, delegato allo Sport della Città Metropolitana di Napoli, intervenuto alla presentazione della candidatura tenutasi quest’oggi nella Sala Giunta del Comune di Napoli alla presenza dei 9 Commissari inviati da Aces Europe per l’acquisizione dei dati e i sopralluoghi agli impianti.