Candidatura alla Camera, Gambino (FdI): “Delineato con i vertici nazionali percorso politico altrettanto stimolante”

“Avevo dato disponibilità per una mia candidatura alla Camera dei Deputati per spirito di servizio e, soprattutto, per aiutare il mio amico Edmondo Cirielli ad avere un successo a Pagani e provincia e, nel mio piccolo, la leader Giorgia Meloni. Dopo un confronto avuto con i vertici nazionali del partito di Fratelli d’Italia, che mi onoro di sostenere con tutte le mie forze, abbiamo delineato un percorso politico ed elettorale che ritengo altrettanto stimolante e soddisfacente. Considero utile, inoltre, l’articolazione delle candidature per coinvolgere anche chi ha avuto molti consensi alle ultime regionali per FdI. È il momento di cambiare l’Italia con persone coerenti e preparate; è il momento di lavorare a testa bassa per il raggiungimento di un altro importantissimo obiettivo per la nostra regione e provincia e cioè quello di riuscire finalmente ad avere un ministro della Repubblica, Edmondo Cirielli, vero rappresentante del popolo della nostra terra, al fianco di Giorgia Meloni. Ci aspettano settimane di grande impegno ed io, come patriota e fiero sostenitore dei valori di FdI, darò il massimo per il raggiungimento di questo prestigioso e storico traguardo”.