Can Yaman è single, finita la relazione con Sara Bluma: “Cerco il vero amore”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Can Yaman di nuovo single? La relazione tra l’attore turco e Sara Bluma sarebbe giunta ormai al capolinea. Dopo settimane di indiscrezioni, alimentate dalla sparizione delle foto insieme sui social, l’ipotesi trova ora conferma. A riportarlo è il settimanale ‘Diva e Donna’ che in copertina riporta una confidenza dell’attore: “Ora cerco il vero amore”, ha detto Yaman.

L’ultima volta che i due sono stati visti insieme risale a fine ottobre, durante un soggiorno a Tenerife. Da allora, nessuna immagine di coppia, fino a quando l’artista e dj di origini algerine ha chiuso il profilo social eliminando tutte le foto insieme all’ex compagno.

La prima apparizione pubblica risale invece allo scorso 23 giugno, quando la coppia ha sfilato all’Italian Global Series Festival, a Rimini, mano nella mano. In un’intervista rilasciata a Domenica In, l’attore si è mostrato molto riservato e concentrato sul lavoro, evitando qualsiasi domanda riguardo sulla vita privata, che preferisce mantenere lontano dai riflettori.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.