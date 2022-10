Camyla Bràndao in 12 scatti

Condividi

La campania avrà un prodotto cartaceo e web rappresentativo in 12 scatti e con una testimonial d’eccezione .

Camyla Bràndao Brasiliana ma oramai da anni in Italia e residente in Campania sarà la giusta icona che comparirà sul progetto fotografico ” Campania viva ” che valorizzerà località , Eccellenze campane e che ci accompagnerà per tutto l’anno 2023 .

Le località prescelte saranno il Cilento ,la costiera sorrentina , i campi flegrei e l’alto casertano .

I dodici scatti saranno di tre fotografi diversi e lo style e la supervisione sarà affidata alla consulente d’immagine Roberta Proietti .

Il progetto sarà poi presentato il 10 gennaio 2023 con una conferenza stampa .

“La scelta su Camyla Bràndao è stata innanzitutto basata sulla sua bellezza ma soprattutto perché il progetto turistico/promozionale avrà un mercato di diffusione in America Latina “

Ugo Autuori coordinatore artistico del progetto inoltre afferma” la scelta di luoghi e aziende partner sarà valutata in base alla loro possibilità di accogliere successo in ambiti internazionali “.