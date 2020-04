CampoSud: “Raccolti 30.000 € per Ospedale Cardarelli. Acquistiamo 2.500 tute antivirali”

“La campagna di solidarietà avviata dalle Associazioni CampoSud e Solid Onlus, in favore dell’Ospedale Cardarelli, ha raggiunto la cifra di circa 30.000 con la quale saranno acquistate 2.500 tute antivirali”.

Lo fa sapere in una nota l’associazione culturale per voce del proprio Presidente on. Marcello Taglialatela.

“Da napoletani e da rappresentanti della Destra Sociale vogliamo esprimere un sincero grazie a quanti hanno contribuito alla nostra iniziativa a favore dell’azienda ospedaliera Cardarelli.

Siamo concretamente al fianco dei medici, degli infermieri, dei volontari e di tutti gli operatori del comparto sanità che combattono in prima fila per salvare vite umane.

La raccolta fondi continua e le modalità per aderirvi sono indicate sulla nostra pagina facebook al link: https://www.facebook.com/CampoSud/“.

Conclude la nota dell’on. Taglialatela.

