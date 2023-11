Camposano, camion trancia il trefolo di guardia della linea vesuviana Napoli-Baiano

Condividi

Questa mattina un camion in transito sul passaggio a livello di Camposano, sulla linea vesuviana Napoli-Baiano, ha tranciato il trefolo di guardia che è andato sulla linea aerea facendo scattare le sottostazioni elettrica Nola e Roccarainola. La linea aerea per fortuna non è caduta, per cui i tempi di ripristino sono stati rapidi e la circolazione è stata riattivata dopo circa un’ora dall’evento.

Da segnalare che il camion, dopo aver provocato il danno, è scappato via. Ancora una volta si verifica un’emergenza legata ai passaggi a livello, questa volta con conseguenze per fortuna non drammatiche, ma che comunque hanno provocato il fermo della circolazione su una linea ferroviaria, episodi che si ripetono frequentemente. Resta fermo l’impegno di EAV: << i passaggi a livello vanno chiusi quando ed appena possibile!>>