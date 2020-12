Campo Rom Scampia. Nonno (FDI) raccoglie l’appello del Sindacato di Polizia Usip (Uil): “chiederò sia rispettata sicurezza degli operatori di Polizia che presidiano il campo”

Condividi

“Raccolgo l’appello lanciato stamani alle Istituzioni cittadine dall’Usip Polizia affinché siano garantite le condizioni di sicurezza e quelle igienico sanitarie agli operatori delle forze dell’ordine che sono a presidio del campo rom di Scampia, divenuto nelle scorse settimane zona rossa.

Una battaglia che porterò sia in consiglio comunale che in consiglio regionale. Le donne e gli uomini in divisa non possono costantemente essere abbandonati al proprio destino”.

E’ quanto dichiara in una nota il Consigliere Regionale della Campania di Fratelli d’Italia Marco Nonno, a margine dei momenti di tensione vissuti ieri all’esterno del campo.

