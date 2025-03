Campi Flegrei | Sospese in via precauzionale per alta concentrazione di CO2 le attività didattiche all’Istituto Rossini a Via Terracina a Napoli

1 minuto di lettura

In relazione alle attività di monitoraggio della misurazione di concentrazione di anidride carbonica nei locali di edifici pubblici presenti in area Flegrea, i Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina in via Terracina 2, all’interno dell’Istituto alberghiero “G. Rossini”.

Dalle rilevazioni strumentali eseguite da parte del personale dei Vigili del Fuoco è emerso che all’interno di alcuni locali e dei bagni annessi, la concentrazione massima rilevata di anidride carbonica era pari a 1.2%, superiore al valore limite di esposizione previsto dalla normativa vigente pari a 0,5%. Inoltre, negli stessi locali è stato rilevato anche un valore massimo di concentrazione di acido solfidrico pari a 17 ppm, superiore al limite di esposizione previsto dalla legge.

Alle ore 17:00 è stata effettuata una nuova misurazione negli locali con valori di concentrazione al di sotto dei limiti di normativa.

Tuttavia, a tutela della pubblica e privata incolumità, in attesa di ulteriori e urgenti interventi di verifica, del monitoraggio continuo e ripristino in via definitiva delle condizioni di sicurezza, il Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, ha emesso una Ordinanza urgente che ha stabilito l’inibizione all’utilizzo dell’intero Istituto alberghiero.

