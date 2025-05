Campi Flegrei, la terza edizione del Premio “Nu Quart’e luna” celebra i 60 anni dell’azienda Baiano

2 minuto di lettura

Sarà il palco del Teatro della Chiesa del Gesù Divino Maestro di Quarto (NA) ad ospitare – VENERDÌ 9 MAGGIO 2025 dalle ore 17.30 – la terza edizione del premio Nu Quart’e Luna, organizzato e promosso dalla associazione Anteas Amici dei Campi Flegrei aps con l’obiettivo di valorizzare e premiare le eccellenze dell’area flegrea. Per questa sua terza edizione, il premio gode del sigillo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“È un premio nato dal desiderio di mettere in evidenza quelle personalità, talvolta non conosciute per la loro attività, che danno valore e luce al mondo industriale, sociale e artistico di Quarto, Pozzuoli, Monte di Procida e Bacoli” spiegano gli organizzatori.

L’evento di consegna dei premi sarà aperto dalle giovani allieve della scuola “Evoluzione Danza” della coreografa Maria Grazia Minopoli.

La terza edizione del premio vede come protagonista d’eccellenza l’azienda “BAIANO” di Quarto, a cui sarà riconosciuto il ruolo di azienda-simbolo del territorio, in occasione del sessantesimo anniversario dalla sua fondazione.

La storia aziendale di Baiano ha avuto inizio nel 1965 ed è sempre stata intimamente connessa all’area dei Campi Flegrei, la Terra del Mito, uno dei luoghi più iconici della Campania e d’Italia.

Nu Quart’e Luna premia il lavoro dell’azienda Baiano anche alla luce del recente e prestigioso riconoscimento internazionale consegnato all’azienda da Confindustria. La città di Quarto e il Made in Campania hanno trionfato all’ultima edizione del Salone CERSAIE di Bologna, durante il quale il brand Baiano è stato premiato come migliore azienda italiana nel settore della distribuzione della ceramica.

Da una piccola bottega artigiana di marmi nel cuore di Pozzuoli, la realtà aziendale si è progressivamente trasformata in un polo-simbolo della città di Quarto per creatività e professionalità: nel corso del pomeriggio del 9 maggio sarà consegnata una targa speciale ai fratelli Franco e Antonio Baiano “per l’alta professionalità che li ha distinti nel mondo del lavoro”, come recita la motivazione del premio della sezione “Mondo del Lavoro”.

Negli ultimi anni, l’azienda ha avuto il grande privilegio di essere affiancata dal maestro Pietro Del Vaglio, uno dei più grandi designer italiani, con il quale si è dato avvio ad un nuovo percorso identitario, che ha ‘aperto’ ulteriormente gli spazi della factory di Quarto all’incontro e al dialogo con il territorio.

– Per il mondo del lavoro – I Fratelli Antonio e Franco Baiano per l’alta professionalità che li ha distinti nel mondo del lavoro;

– Per il sociale – Carmela Anzalone e Valentina Di Maria per l’alta socialità nel mondo del volontariato;

– Per l’arte – Antonio Ciraci e Antonio Isabettini per l’eccellenza storica artistica ben oltre la realtà dei Campi Flegrei.

