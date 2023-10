Campi Flegrei, Iannone (FDI): “Grazie ai ministri Sangiuliano e Musumeci, gravissima assenza di De Luca”

Condividi

“Occorreva il Governo Meloni per porsi il problema della sicurezza dell’area flegrea. Gli uomini del PD hanno governato tutto per anni ma dovevano giungere i Ministri Sangiuliano e Musumeci per porre attenzione a quest’area popolosissima che corre un gravissimo rischio. È gravissimo che De Luca non sborsi un euro per la sicurezza e che non si degni nemmeno di essere istituzionalmente presente. Ormai il Governatore vive nella più completa barbarie civile mentre i suoi Sindaci si arrabattano per scimmiottarlo cercando, ora, di far passare per propri meriti ciò che in realtà fa il Governo Meloni. È risaputo che per chi è del PD non esiste lo Stato ma il Partito ma i cittadini ormai hanno capito. Anche per ciò che riguarda i campi flegrei per anni non è stato fatto nulla lasciando i cittadini a convivere con la paura. Grazie Ministri Sangiuliano e Musumeci, vergogna De Luca e i suoi ascari”.

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.