Campi Flegrei. Ferrante (Mit), Stop mutui e contributi boccata d’ossigeno, da Governo attenzione senza precedenti

“L’impegno del Governo per l’emergenza Campi Flegrei, dopo anni di immobilismo, continua a tradursi in atti concreti: la decisione del Consiglio dei Ministri di sospendere dal 13 marzo al 31agosto mutui, finanziamenti, tributi e contributi previdenziali per famiglie e imprese i cui immobili sono stati dichiarati inutilizzabili in seguito ai danni delle scosse di terremoto rappresenta una boccata d’ossigeno vitale per il territorio. Il nostro Governo stanzia anche ulteriori risorse per mettere in sicurezza gli edifici inagibili, dimostrando un’attenzione senza precedenti per l’area dei Campi Flegrei, dove l’indifferenza che ha regnato per anni fa finalmente il posto alla concretezza”. Lo afferma il deputato campano di FI e Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante.