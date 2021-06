Campi Flegrei Active: una rete per la promozione e la valorizzazione del territorio

Condividi

Il giorno 16 giugno, alle ore 18:00 presso Palazzo Migliaresi, Rione Terra, Pozzuoli, si terrà l’evento di presentazione di Campi Flegrei Active, un progetto ideato e coordinato da Federalberghi Campi Flegrei, che nasce dall’esigenza di coordinare tutte le imprese e i soggetti attivi nel turismo flegreo per valorizzare e promuovere al meglio un’area unica al mondo per la sua storia e le sue caratteristiche.

Più di 50 operatori turistici dell’accoglienza, associazioni e imprese che operano nell’ambito del turismo esperienziale, hanno deciso di fare squadra per dare forza e sinergia alla promozione del territorio e per sfruttare le nuove opportunità legate alla ripresa del turismo e alle nuove frontiere del turismo 2.0.

Nel corso della serata verrà presentato un video emozionale, finanziato da Federalberghi Campi Flegrei, realizzato per raccontare la bellezza e l’unicità del territorio e trasmesso dalla piattaforma Visit Italy unitamente a 5 redazionali sui Campi Flegrei. Sono più di 70 le attività legate al turismo esperienziale, sviluppate per attrarre nuove fette di mercato. Sviluppato un sito internet e piattaforma di prenotazione dedicata alla promozione del territorio e sono state implementate le attività di accoglienza attraverso gli info point istituiti. Un importante supporto alla digitalizzazione delle attività è avvenuto dotando ogni singola attività di un account di prenotazioni on line. Un soggetto giuridico costituito sotto forma di rete di imprese da 20 società coordinerà ed implementerà le attività di Campi Flegrei Active.

La formazione degli operatori è diventata uno degli aspetti più importanti per prepararsi alla ripresa: 600 ore di formazione sono state dedicate agli operatori per la narrazione del territorio; 400 gli eventi programmati in 180 giorni di attività.

In occasione della presentazione della rete Campi Flegrei Active il Centro Sub Campi Flegrei consegnerà a Federalberghi Campi Flegrei i risultati del progetto MeDryDive co‐finanziato dal programma Cosme dell’Unione Europea: applicazioni in realtà aumentata, realtà virtuale e serious game per una visita virtuale “all’asciutto” del Parco Archeologico Sommerso di Baia.

Interverranno:

Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli

Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli

Giuseppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida

Antonio Sabino, sindaco di Quarto

Fabio Pagano, direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Francesco Maisto, presidente Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei

Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli

Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali ed il turismo della Regione Campania

Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania

Modererà la giornalista Caterina Laita

Con il Patrocinio morale del Comune di Pozzuoli.

QUESTA INIZIATIVA E’ CONTRO IL SISTEMA DELLA CAMORRA.

loading...