Campania. Zinzi (Lega): “Nella diretta di De Luca intollerabile clima di intimidazione”

“Intollerabile il clima di intimidazione che ha aleggiato oggi nel corso della diretta facebook del Presidente De Luca. È cominciata ufficialmente la caccia a chi osa sfidarlo raccontando le inefficienze della Sanità. Prima di minacciare querele dovrebbe farsi un giro negli ospedali della Campania per verificare com’è realmente la situazione e non limitarsi ad autoelogiarsi durante i suoi monologhi”. Così Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega in Regione Campania e componente Commissione Sanità .

